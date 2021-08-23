Регина Тодоренко рассказала о тошноте при покупке квартиры в Москве

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко приобрела квартиру в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, не уточнив деталей сделки.

«Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимную подробность, даже стошнило меня», — написала ведущая. По словам Тодоренко, она боялась, что совершит ошибку, и что строительство дома могут заморозить.

Материалы по теме «Дух свободы» Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Знаменитости удалось справиться со страхом. Дом, где она купила жилье, будет сдан через полгода. Отделку для будущей квартиры Тодоренко выбирала совместно с мужем Владом Топаловым.

Телеведущая отметила, что прошла долгий путь до приобретения собственного жилья. «Шла я от поселка Котовского (откуда я родом) до Москвы босыми ногами по кратерам вулканов, преодолевая речные пороги, иногда падая в бездну ущелий, но каждый раз возвращалась на вершину горы. Потому что верила и двигалась вперед! Боялась, страдала, принимала решение строить свою жизнь так, как я этого хочу», — заключила Тодоренко.

Ранее Тодоренко призналась, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого у нее очень болит спина и периодически возникают размышления о смерти. Блогерша отметила, что желание не отличаться от здоровых сверстников серьезно повлияло на ее жизнь. Она постоянно доказывала себе, что «может сделать даже больше, чем нормальные дети».