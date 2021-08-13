Российская блогерша рассказала о депрессии и проблемах в браке

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина заявила, что после рождения двойняшек у нее началась депрессия. В эфире программы «Ходят слухи», запись которой доступна на Youtube, знаменитость пожаловалась, что в этот непростой период муж Артем отдалился от нее.

Чекалина рассказала, что роды начались у нее преждевременно, из-за чего она испытывала чувство вины. «Мне говорили не показывать [беременность], сидеть дома, а я такая коза-егоза всю беременность проскакала. Я себя очень сильно винила тогда. Хоть я и отрицала этот момент, но депрессия у меня была», — поделилась она.

Блогерша вспомнила, что в тот период ее брак проходил проверку на прочность. «Артем от меня закрылся. Мы вообще с ним не разговаривали», — уточнила знаменитость. По ее словам, у мужчины начались проблемы с бизнесом, о чем он предпочитал не распространяться.

Чекалина стала вкладывать силы в свой блог, писала посты на тему спорта, здорового питания, воспитания детей. Тогда же блогерша начала, с ее слов, «издеваться» над своим телом. «Я тогда решила, что буду сушиться, каждый день ходила на тренировки. На деле я убегала из дома, чтобы побыть одной. Я похудела до 45 килограммов», — сказала она.

Блогерша долго копила переживания в себе, но в итоге решила сходить к психологу. Со временем ее отношения с мужем наладились. Она добавила, что ни разу не думала о том, чтобы развестись с супругом.

В августе 2020 года журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров за период с мая 2019 года по апрель 2020 года. Помимо Чекалиной, в список также попали телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова.