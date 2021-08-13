Популярные российские блогеры развелись

Популярные российские Instagram-блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись после семи лет отношений. Об этом бывшие супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

«Вот и сказочке конец», — написал Александр под совместным фото с бывшей женой. В видео он также добавил, что больше никогда в жизни не хочет разводиться (Шпак был женат шесть раз — прим. «Ленты.ру»).

Мася поделилась, что первыми эмоциями после развода были невероятная радость и легкость. «Запомните этот момент! Вместе вы нас больше не увидите! Свобода и новая жизнь впереди», — сообщила она под фото. В видео блогерша рассказала, что у Шпака уже давно новые отношения, поэтому подписчики, разглядевшие грусть и любовь в его глазах во время развода, ошиблись. «У меня тоже сердце занято — свободой. Это самое главное, к чему я стремилась», — объяснила Мася.

Ранее Шпак пожаловался на проблемы с психикой из-за тяжело перенесенного расставания с супругой. По словам блогера, он начал страдать от панических атак, пить алкоголь, снотворное и антидепрессанты, однако ничего из перечисленного не помогало.

О разводе блогеров стало известно в начале июня. Александр и Мася Шпак опубликовали на своих Instagram-страницах подтверждение и убедили подписчиков, что это не пиар.