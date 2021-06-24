Популярная российская блогерша назвала истинную причину развода

Популярная российская Instagram-блогерша Мася Шпак (настоящее имя Ирина) рассказала, что причина развода с супругом Александром кроется в их несхожих характерах и постоянном давлении на нее со стороны партнера. Истинный повод для расставания она назвала в интервью Алене Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Для многих мы были примером пары, примером любви. Реакция [на развод] у многих, что это хайп. На самом деле, это не так», — отметила она. По словам Шпак, их семейная жизнь всегда была прозрачной и открытой, и разыграть такое нельзя.

Блогерша подчеркнула, что именно от нее исходила инициатива прекратить отношения. «В какой-то момент нам было кайфово от того, какие мы разные. Но потом он начал настолько давить. У него появилась навязчивая идея сломать меня», — добавила Шпак. Она пояснила, что эмоциональный прессинг сам Шпак воспринимает как проявление заботы и любви.

Мася уточнила, что у бывшего возлюбленного «начала расти корона», он сильно изменил свое поведение в отрицательную сторону. «Он хотел меня переделать под себя. Однажды пытался, как с бывшими женами, плеснуть мне в лицо воду, мы что-то не поделили. Я не кричу и не бью тарелки. Просто сказала, что встану и уйду, и не прощу тебе этого», — пояснила блогерша. Она считает, что блогер был абьюзером в их отношениях.

Ранее сам Александр Шпак рассказал, что тяжело переживает расставание с женой. Он назвал неожиданным решение о разводе после более шести лет брака.

Пара объявила о расставании 4 июня. Позже каждый опубликовал отдельные видеоролики, в которых подтвердил, что это не пиар. Брак стал для Александра шестым, а для Ирины — вторым. Пара поженилась в 2015 году. Шпак известен как блогер с эпатажной внешностью. Он не раз прибегал к операциям: в разные годы у него были искусственные ягодицы, кубики пресса, губы, перманентный макияж. Пара вела страницу в Instagram, а также публиковала видео на YouTube.