Звезда «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе с мужем

Бывшая ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Наталья Неведрова рассказала о тяжелом разводе с мужем Евгением Машковым. На своей Instagram-странице она в поделилась эмоциями, которые пережила после расставания с бывшим супругом.

«Чувство злости и гнева, которые я испытываю сейчас, не давались мне последние 20 лет. И лучше хотеть крушить, чем размазываться по стене от обиды. Хотя и обида накатывает, бывает. Жуткая, ужасная, раздирающая изнутри. И в эти минуты хочется утонуть в собственных слезах, чтобы не чувствовать ни боли, ни отголосков», — начала свой пост телезвезда.

По словам Неведровой, необходимо четко осознавать, что способный на предательство человек ничего не стоит: ни обид, ни злости.

«Развод — это не когда новая печать в паспорте, а когда все хорошее обесценивается и смывается в грязный клубный сортир», — заключила бывшая ведущая «Орла и решки».

Ранее Неведрова говорила, что кризис в отношениях с супругом назрел у нее уже давно. Пару не спасло даже обращение к семейному психологу. У Неведровой и Машкова двое детей.