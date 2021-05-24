Регина Тодоренко задумалась об отъезде из России

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Планами на эмиграцию она поделилась с «Собеседником».

Тодоренко посетовала на то, что Топалов, по ее мнению, до сих пор не оценен по достоинству. Ведущая констатировала, что музыка, которую он делает, непопулярна в России.

«Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел», — поделилась она.

Ведущая добавила, что ей нравится ее работа в России и она очень любит Москву. Тодоренко также поделилась планами на ближайшее будущее: в этом году она намерена отправиться в путешествие по России с проектом «Орел и решка», запустить образовательный подкаст и выпустить клип на собственную песню.

Ранее Тодоренко рассказала о том, как похудела на 20 килограммов. Ведущая поделилась секретом того, каких принципов в питании она придерживалась, и отметила, что занималась спортом, постепенно увеличивая нагрузку.