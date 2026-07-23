«Известия»: В «Госуслугах» захотели добавить функции соцсетей до 2035 года

Правительство рассматривает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам, пишут «Известия».

Как рассказали два источника издания, одно из ключевых направлений обсуждения — создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества.

В рамках новой концепции «Госуслуг» планируется внедрение семейных сервисов: доверенных чатов, общего календаря и возможности оформлять услуги за родственников. Также портал может объединить афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий с персональными рекомендациями и системой бонусов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что главная цель развития платформы — создание единой цифровой экосистемы для граждан.

Ранее в марте член Общественной палаты России Наталья Москвитина предложила пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги». Инициативу общественницы поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.