В России захотели усложнить процедуру развода

Депутат Госдумы Милонов согласился с идеей усложнить развод через «Госуслуги»

Член Общественной палаты России Наталья Москвитина предложила пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги». Ее инициативу поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом пишет «360».

По мнению парламентария, усложнение процедуры может помочь сохранить больше семей. «Если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь», — сказал он.

Милонов отметил, что инициатива предполагает привлечение психологов, медиаторов и адвокатов для работы с парами.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще разводиться фиктивно ради семейной ипотеки. Как сообщил предприниматель и эксперт рынка индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин, согласно новым правилам, семейную ипотеку с февраля нельзя оформлять по отдельности: если один супруг берет кредит, то другой автоматически выступает его поручителем или созаемщиком.