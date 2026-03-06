Россияне стали чаще разводиться ради одной цели

Бизнесмен Пулькин: Россияне стали фиктивно разводиться ради семейной ипотеки

Изменения в условиях выдачи семейной ипотеки увеличили число разводов. Россияне разводятся фиктивно, чтобы каждый из супругов мог воспользоваться льготным кредитом, рассказал «Газете.Ru» предприниматель и эксперт рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС), основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин.

Согласно новым правилам, семейную ипотеку с февраля нельзя оформлять по отдельности: если один супруг берет кредит, то другой автоматически выступает его поручителем или созаемщиком. На семью теперь выдается один общий лимит, при этом он зачастую не закрывает реальные потребности россиян. К примеру, в сегменте ИЖС сумма лимита ограничивается 12 миллионами рублей. В то же время участок в черте города стоит 4-5 миллионов рублей, а вместе с коммуникациями, строительством дома и меблировкой бюджет покупки достигает 15-20 миллионов.

В связи с этим заемщики используют обходную схему: семьи с двумя детьми оформляют фиктивный развод, чтобы каждый из супругов имел возможность претендовать на льготную ипотеку. Совокупный лимит на ИЖС в таком случае составляет уже 24 миллиона рублей. При таких обстоятельствах фиктивный развод становится не семейной драмой, а юридическим инструментом, позволяющим дотянуться до недостающего финансирования в условиях малодоступных рыночных ставок. «Если программа задумывается как поддержка семей, она должна учитывать типичные бюджеты и сценарии, иначе вместо семейной поддержки рынок получает стимул к фиктивным решениям», — констатировал Пулькин.

Ранее сообщалось о сокращении предложения квартир, подходящих для семейной ипотеки. За год их число снизится до 25 процентов.