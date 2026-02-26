В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

Финансист Кузнецова: Число подходящих под семейную ипотеку квартир сократится

В 2026 году число квартир, подходящих под семейную ипотеку с лимитом 12 миллионов рублей, снизится до 25 процентов. Об этом предупредила финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт связала снижение количества подходящего жилья с несколькими факторами. В том числе это существенный рост себестоимости строительства и изменение структуры предложения застройщиков в пользу более дорогих объектов с большей площадью.

«Поэтому тенденция дефицита «доступного» сегмента в 2026 году, скорее всего, сохранится. Масштаб сокращения будет уже не кратным, как в 2025 году, но предложение может снизиться еще на 15–25 процентов в массовом сегменте внутри МКАД», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что в Москве уже практически исчезли квартиры, соответствующие параметрам семейной ипотеки. За год объем предложения в столичных новостройках с бюджетом 14,5-15 миллионов рублей снизился в пять раз. В старых границах города предложение сократилось в восемь раз, а в Новой Москве — в четыре раза. Кроме того, такой бюджет позволяет купить только студию или однокомнатную квартиру.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал строить более дешевое жилье в России за счет развития сегмента домокомплектов.