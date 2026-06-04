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15:27, 4 июня 2026Моя страна

Один из самых скрытных котов попал в фотоловушку на юге России

В нацпарке Краснодарского края сняли на видео редчайшего кавказкого кота
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Редчайшего кавказского лесного кота удалось запечатлеть в Краснодарском крае. Краснокнижного хищника заметили во время обследования северного склона хребта Коцехур в районе скал «Серые монастыри» и сняли на видео, передает Минприроды региона.

Отмечается, что специалисты изучали территорию и искали редкие виды растений, однако самой ценной стала встреча с кавказским лесным котом. Для региона это уже вторая фотофиксация животного с начала года. Впервые в 2026 году его удалось снять в буковом лесу Полихроновой щели.

Кавказский лесной кот занесен в Красную книгу России и Краснодарского края. По данным регионального Минприроды, сейчас на территории края обитает около 3,5 тысячи таких животных.

Ученые отмечают, что встретить этого хищника в дикой природе крайне сложно. Лесной кот ведет скрытный образ жизни, избегает людей и может контролировать территорию радиусом около трех километров. «Встретить его — огромная удача, особь крайне скрытная и занимает территорию радиусом около трех километров», — говорится в сообщении.

Ранее медведь-инспектор пресек законную съемку в национальном парке, не дав возможности подглядеть за его жизнью, и попал на видео.

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