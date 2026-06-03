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17:10, 3 июня 2026Моя страна

Медведь-инспектор пресек законную съемку в России и попал на видео

Медведь оказал услугу по прекращению законной съемки в «Земле леопарда» и попал на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Медведь неожиданно стал «лесным инспектором» — он пресек законную съемку в национальном парке, не дав возможности подглядеть за его жизнью, и попал на видео. Запись с ним публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На кадрах видно, что медведю в один момент стала очень интересна камера, снимавшая его на холме сопки. Он целенаправленно подошел к ней, обнюхал объектив и сбил. Но все его действия попали на видео. После того как косолапый оказал «медвежью услугу», он не спеша пошел дальше. В итоге специалистам заповедника понадобилось идти до места, чтобы поставить фотоловушку.

«Мы благодарим Потапа за тщательную работу по пресечению законной съемки в нацпарке, и что скрытая камера не пострадала», — отметили специалисты. Тем не менее в шутку они призвали «лесного инспектора» больше так не делать.

Такое поведение, как отмечается, свойственно молодым особям, так как им хочется все исследовать, особенно если это новые запахи. Также известно, что наравне с медведями свое любопытство по отношению к камерам часто проявляют и большие кошки — тигры и леопарды.

При этом прошлой весной пятнистый олень тоже обнюхал фотоловушку в заповеднике «Земля леопарда». А еще свое любопытство успешно удовлетворил соболь.

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