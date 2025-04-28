В российском заповеднике нашли оленя-блогера

Олень обнюхал фотоловушку в заповеднике в Приморье и попал на видео

Пятнистый олень обнюхал фотоловушку в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае и попал на видео. Ролик публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

Как написали авторы публикации, они нашли в заповеднике оленя-блогера. На камере видно, как животное с интересом приближает морду к объективу, а на заднем плане близ водоема стоят его товарищи.

В «Земле леопарда» уточнили, что олени питаются любой зеленью: от листьев до водорослей. «Рады, что фотоловушки в их рацион не входят», — добавили в заповеднике.

Ранее в Зейском округе Амурской области заметили дикушу — редкую птицу, занесенную в Красную книгу. На видео она грустит среди сугробов из-за апрельского снега.