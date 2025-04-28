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12:24, 28 апреля 2025Моя страна

Дикуша расстроилась из-за апрельского снега и попала на видео

Опубликовано видео с грустящей среди сугробов дикушей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Дикушу, внесенную в Красную книгу России, заметил в Зейском округе Амурской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Дирекции по охране животного мира Приамурья.

Птицу засняли на дороге Огорон — Зея, рассказали специалисты. По их словам, амурские эвенки ласково называют ее «тихой совестью тайги».

Ранее сообщалось, что сотрудники Джугджурского заповедника в Хабаровском крае сфотографировали на участке «Прибрежный» редкую птицу дикушу и ее птенцов. Дикуша — одна из самых малоизученных тетеревиных, ее иногда называют корягой. Птица известна своей поразительной доверчивостью: при опасности она часто просто взлетает на деревья.

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