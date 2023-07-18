В Хабаровском крае сфотографировали редкую доверчивую птицу с птенцами

В Джугджурском заповеднике сфотографировали редкую доверчивую птицу дикушу с птенцами

Сотрудники Джугджурского заповедника в Хабаровском крае сфотографировали на участке «Прибрежный» редкую птицу дикушу и ее птенцов. Об этом заповедник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Дикуша — одна из самых малоизученных тетеревиных, ее иногда называют корягой. Птица известна своей поразительной доверчивостью: при опасности она часто просто взлетает на деревья, из-за чего вид истреблен во многих местностях и внесен в Красную книгу Российской Федерации.

«У коренных таежных жителей существует легенда о том, что, когда Чудо-зверь раздавал страх и зло всем животным, коряга не прилетела, потому что на берегу в камешки играла», — говорится в публикации.

Дикуша встречается в Приамурье, на побережье Охотского моря и на Сахалине. Преимущественно птицы обитают на земле, но ночуют и кормятся иногда на деревьях. Дикуши едят хвою, листья, ягоды, иногда они могут поесть насекомых, особенно это важно для самок и птенцов. Птенцы имеют покровительственную окраску, при опасности разбегаются и затаиваются.