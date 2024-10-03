В российском заповеднике соболь исследовал фотоловушку

В Саяно-Шушенском заповеднике любопытный соболь исследовал фотоловушку

В Саяно-Шушенском заповеднике соболь исследовал фотоловушку. Соответствующие кадры появились на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

На размещенном видео запечатлен соболь, который с любопытством рассматривает объектив камеры, прислушиваясь к окружающим звукам. Затем он отвернулся и с интересом посмотрел на что-то вдали. После этого животное сделало несколько прыжков в сторону и исчезло из кадра.

Старший научный сотрудник Объединенной дирекции Роман Афанасьев отметил, что соболь часто встречается в заповеднике и его фиксируют фотоловушки, установленные в лесной зоне и вблизи границ лесных массивов. В настоящее время численность этого зверя на территории комплекса составляет 1,4 тысячи особей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области фотоловушка запечатлела редких американских норок.