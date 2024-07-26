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19:41, 26 июля 2024Моя страна

В российском регионе запечатлели редких американских норок

В Калужской области запечатлели редких американских норок

Кадр: страница «Заповедник «Калужские Засеки» во «ВКонтакте»

В Калужской области фотоловушка запечатлела редких американских норок. Соответствующее сообщение появилось на странице заповедника «Калужские засеки» во «ВКонтакте».

Сотрудники природного комплекса, расположенном в российском регионе, рассказали, что американских норок завезли в страну ради разведения на зоофермах, поскольку их шкуры являются ценным материалом для изготовления меховых изделий. Однако они часто сбегали, в результате чего расселились по всей территории России.

В момент основания заповедника в нем обитали два вида норок — европейская и американская. Но к настоящему времени второй вид практически вытеснил первый. «Обычно берега ручьев зарастают густой и высокой растительностью. В зарослях крапивы и таволги сложно напрямую разглядеть того или иного зверя, но фотоловушки позволяют подсмотреть за местными обитателями», — отметила старший научный сотрудник природного комплекса Елена Литвинова.

Ранее сообщалось, что случайно заглянувшего в магазин «Магнит», расположенный в Старом Осколе, редкого зверя поймали и выпустили на волю.

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      Мария Винар
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