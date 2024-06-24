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20:15, 24 июня 2024Моя страна

Заглянувшего в российский магазин редкого зверя поймали и выпустили на волю

В магазине Старого Оскола поймали редкого зверя и передали Экоохотнадзору

Кадр: Telegram-канал «Экоохотнадзор31»

Старший инспектор управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области Сергей Черкашин выпустил на волю редкого зверя. Об этом сообщает Telegram-канал «L1VE Старый Оскол».

Речь идет о перевязке из семейства куньих, которую можно легко спутать с хорьком. По словам Черкашина, животное заглянуло в магазин «Магнит» в Старом Осколе, где его поймали и передали специалистам из Экоохотнадзора. После этого зверя выпустили в природный заказник «Дмитриевский», расположенный в российском регионе.

Известно, что перевязки обитают в сухих степях и пустынях. Иногда они встречаются на окраинах лесных массивов в лесостепи. Перевязки занесены в Красную книгу России, поскольку играют большую роль в природных экосистемах, а именно — регулируют численность грызунов.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову.

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      Мария Винар
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