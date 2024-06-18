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20:01, 18 июня 2024Моя страна

Врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову

Нижегородские врачи спасли случайно залетевшую из Чехии в Россию сову

Фото: Jorge Luiz / Pixabay

Нижегородские врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Об этом сообщает ветклиника «Рекс-НН» на своей странице во «ВКонтакте».

Известно, что неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку. Через две недели сова была передана волонтеру. Тот, в свою очередь, отнес ее к медикам. Специалисты выяснили, что птица была окольцована в Национальном музее Праги, Чехия.

По словам ветеринаров, у совы присутствуют признаки перелома позвоночника и нарушена работа лап. Однако они отметили, что у нее есть большие шансы на выживание. «Она упитанная, у нее хороший аппетит и что самое главное — она не любит людей. Это говорит о том, что у птицы есть все шансы на восстановление и дальнейший выпуск в природу», — пояснили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае спасли слепого енота, который провел несколько дней без еды в запертом сарае в полной темноте.

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      Мария Винар
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