Слепого и глухого енота спасли в Абрау-Дюрсо

Неравнодушные россияне спасли слепого и глухого енота в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

Выяснилось, что животное обнаружили в запертом сарае, где оно провело несколько дней без еды в полной темноте. Выяснилось, что хозяин дома переехал в квартиру, а енот остался взаперти в упомянутом помещении, без доступа свежего воздуха и света. Об этом волонтеру Елене Чистовой из Анапы рассказали местные сельчане.

Зоозащитница приехала в населенный пункт, чтобы забрать животное, которое было очень худым и запуганным. По словам женщины, енот не умер от голода только потому, что его подкармливали соседи.

В итоге волонтер забрала енота в свой приют в Анапу и назвала его Славиком. На лечение и восстановление животного ушел целый год из-за страха. Соседи уточнили, что прежние хозяева натравливали на него собак. Зрение и слух вернуть еноту не удалось, но в остальном он хорошо себя чувствует, стал доверять людям и привязался к новым хозяевам.

Ранее в мае россияне также спасли косулю в Омске.