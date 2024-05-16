Неравнодушные россияне спасли косулю в Омске

Россияне спасли косулю, которая застряла в заборе в Омске. Об этом сообщает местный портал «Омск Информ».

По информации издания, неравнодушные волонтеры вытащили застрявшее животное, которое самостоятельно пыталось выбраться из западни и повредило нос и бока. Раненую косулю доставили в приют «Омские хвостики», где ей провели операцию и в дальнейшем начали реабилитировать. Ей дали кличку Авентия.

«Многие переживают и спрашивают, как дела у красавицы?! Рассказываем! Авентия прекрасно себя чувствует, а самое главное, что она теперь свободна и в безопасности», — рассказали журналистам представители приюта и добавили, что животное находится в среде естественного обитания.

В марте раненого тюлененка принесло на льдине в центр города Находка. По словам сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга (дальневосточная нерпа) «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в реабилитационный центр в Тавричанке.