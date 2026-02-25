В России призвали строить дешевое жилье

Хуснуллин: В России нужно научиться строить более дешевое жилье

В России нужно строить более дешевое жилье за счет развития сегмента домов-конструкторов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — отметил Хуснуллин. Он добавил, что при наличии финансирования власти готовы помогать в том числе производителям такого жилья, включая специализирующиеся на деревянных постройках компании.

По словам премьер-министра, для поддержания высокого темпа индивидуального строительство нужно развивать градпотенциал. Это включает в себя вовлечение земельных участков, составление градостроительных документов и обеспечение коммунальной инфраструктурой, включая льготное подключение к электричеству.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средняя стоимость жилья в России может вырасти на 7-10 процентов.