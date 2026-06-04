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02:50, 4 июня 2026Мир

Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России

Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России и помощи Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Палата представителей Конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и активизацию помощи Украине. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Отмечается, что инициативу поддержали 218 конгрессменов, в то время как против проголосовали 204 законодателя. Для одобрения требовалось минимум 218 голосов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.

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