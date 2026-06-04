ПМЭФ-2026. День первый

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02:17, 4 июня 2026Мир

Рубио сделал заявление об официальной делегации США на ПМЭФ

Рубио заявил, что не знает об участии американской делегации в ПМЭФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса сообщил, что ему неизвестно об участии официальной американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина (от штата Иллинойс) о том, кто представляет США на мероприятии, Рубио ответил: «Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках высокого ранга».

Госсекретарь также отметил, что сам он знает о ПМЭФ, но никогда на нем не был. В ходе обсуждения Дурбин обратил внимание на участие в форуме американского актера Стивена Сигала, который является спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям и культурному наследию. «Я знаю, кто это», — сказал Рубио, подчеркнув, что Сигал «не является чиновником правительства» США.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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