Страна АСЕАН захотела покупать российский газ

Новак: Вьетнам заинтересовался импортом сжиженного природного газа из России

Вице-премьер России Александр Новак рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) еще об одной стране, которая проявила интерес к импорту российского сжиженного природного газа (СПГ). Правительственного чиновника процитировало РИА Новости.

По словам Новака, покупать этот энергоноситель у России хотел бы Вьетнам. В этом направлении уже идет активная работа. И российские компании сотрудничают с вьетнамскими.

В конце марта стало известно, что крупнейший в России производитель сжиженного природного газа «Новатэк» подписал предварительный контракт на его поставку с покупателем из Вьетнама и готов отправить первую партию уже в ближайшее время. Тогда же отмечалось, что эта азиатская страна растет по восемь процентов в год, что делает это направление поставок особенно интересным.

С января по сентябрь 2025 года Вьетнам оказался лидером по поставкам кофе в Россию.