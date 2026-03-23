16:39, 23 марта 2026

Россия нашла нового покупателя газа

«Новатэк» подписал предварительный контракт на поставку СПГ с Вьетнамом
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» подписал предварительный контракт на его поставку с покупателем из Вьетнама и готов отправить первую партию уже в ближайшее время. Об этом рассказал глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС.

По его словам, «Новатэк» уже более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Конкретную компанию, с которой удалось согласовать условия, Михельсон не назвал.

Вместе с тем бизнесмен напомнил, что Вьетнам демонстрирует рост ВВВ в восемь процентов, в перспективе его экономика будет расти на 12 процентов, что делает это направление поставок особенно интересным.

Также российская компания заинтересована в инвестициях в инфраструктурные проекты в республике и готова содействовать проектам розничных сетей реализации СПГ в стране.

Объявление сделано на фоне официального визита премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чиня в Москву для встречи с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Чиновник прилетел в Россию в тот момент, когда в стране разразился топливный кризис. С момента начала операции Израиля и США в Иране стоимость бензина с октановым числом 95 в азиатской стране выросла в полтора раза, а дизельного топлива — на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года прибыль «Новатэка» упала в 2,7 раза, с 493,4 миллиарда рублей до 183 миллиардов, а выручка — на 6,4 процента, до 1,445 триллиона рублей.

