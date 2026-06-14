На границе Казахстана с Россией скопились фуры из-за роста объема перевозки овощей

На границе Казахстана и России образовалась очередь из грузовых автомобилей в пункте пропуска Косак. Причиной стало сезонное увеличение транспортировки овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности республики.
Отмечается, что для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами.
Ранее пробка образовалась на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне. На видео очевидцев попала огромная очередь из автомобилей.