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13:07, 14 июня 2026Бывший СССР

На границе Казахстана с Россией скопились фуры из-за роста объема перевозки овощей

На границе Казахстана и РФ скопились фуры из-за роста объема транспортировки овощей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

На границе Казахстана и России образовалась очередь из грузовых автомобилей в пункте пропуска Косак. Причиной стало сезонное увеличение транспортировки овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности республики.

Отмечается, что для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами.

Ранее пробка образовалась на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне. На видео очевидцев попала огромная очередь из автомобилей.

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