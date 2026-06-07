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15:26, 7 июня 2026Авто

Сотни машин застряли на границе России и попали на видео

Shot: Сотни машин застряли в очереди на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Сотни машин застряли на границе между Россией и Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пробка образовалась на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне. На видео очевидцев попала огромная очередь из автомобилей. Водители утверждают, что проехать без простоя можно за 10 тысяч рублей. В противном случае задержаться на дороге можно от двух до трех дней.

Причиной затора стал усиленный таможенный контроль. Дольше всех задерживаются фуры из Узбекистана и Киргизии. Машины с казахстанскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе, отметили автомобилисты.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России прокомментировала ситуацию с пробкой на границе с Монголией. Из официального ответа следует, что данные о графике работы переходов ФТС публикует заблаговременно, учитывая рост транспортного потока в летний период.

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