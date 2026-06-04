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17:17, 4 июня 2026Авто

ФТС России прокомментировала ситуацию с пробкой на границе с Монголией

ФТС России заранее предупредила, в какие дни июня граница с Монголией будет закрыта
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Федеральная таможенная служба (ФТС) России дала разъяснения после появления публикаций о многокилометровой пробке на границе с Монголией. Информация размещена на канале ведомства в мессенджере MAX.

Из официального ответа следует, что данные о графике работы переходов ФТС публикует заблаговременно, учитывая рост транспортного потока в летний период. Актуальные сведения о режиме работы двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Хандагайты на июнь 2026 года были заранее размещены в официальном канале ведомства.

«Для ДАПП Хандагайты (Республика Тыва) установлены следующие дополнительные санитарные дни: 1, 12 и 13 июня. По воскресеньям для ДАПП Хандагайты установлены постоянные санитарные дни (7, 14, 21, 28 июня). Движение в эти дни через пункт пропуска не осуществляется», — указали таможенники.

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В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для ускорения оформления и минимизации скопления машин на пропускном пункте. В периоды пиковых нагрузок по согласованию с другими службами и монгольской стороной продолжительность рабочей смены сотрудников увеличивается. Ведется постоянный мониторинг обстановки с целью исключить скопление автомобилей.

На проверку одной машины с учетом работы всех контрольных органов уходит не более 15 минут, подчеркнули в ведомстве. Одновременно проверяется не менее шести автомобилей, организован реверсивный пропуск транспорта, таможенный досмотр проводится выборочно. «По состоянию на 15:00 (время местное) 4 июня на выезд из России в Монголию насчитывается около 18 транспортных средств и к завершению работы пункта пропуска ожидается, что все автомобили пересекут границу», — сообщили в ФТС.

Также в таможенной службе обратили внимание на проектную пропускную способность ДАПП Хандагайты, которая составляет 52 легковых автомобиля за смену. В летний период количество пересекающих границу машин достигает 240 за смену. В настоящее время идет реконструкция пропускного пункта.

Ранее стало известно, что на границе России и Монголии образовалась многокилометровая пробка. На контрольно-пропускном пункте Хандагайты в Республике Тыва образовалась пробка более чем из двухсот машин.

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