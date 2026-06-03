Многокилометровую пробку на границе России и Монголии сняли на видео

На границе России и Монголии образовалась многокилометровая пробка

На границе России и Монголии образовалась многокилометровая пробка, ее сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте Хандагайты в Республике Тыва образовалась пробка более чем из 200 автомобилей, некоторые из них стоят уже второй день. По словам водителей, время досмотра на границе увеличено.

Ранее сообщалось, что огромная очередь из машин образовалась на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе с Грузией. Пробка 1 июня попала на видео.