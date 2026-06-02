17:18, 2 июня 2026

Огромная очередь из машин на границе с Грузией попала на видео

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Огромная очередь из машин образовалась на контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс на границе с Грузией. Пробка 1 июня попала на видео, которое разместили на странице @laurel_transfer_kavkaz в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика уточнил, что очередь образовалась по пути в Грузию, при этом дорога в Россию была свободна. В комментариях туристы отметили, что прохождение границы занимает до пяти часов.

Ранее российская туристка поехала в Грузию на машине с молодым человеком и описала водителей на «Приорах» на границе фразой «они бессмертные». По словам москвички, люди за рулем автомобилей Lada Priora обгоняли другие машины, в том числе фуры.

