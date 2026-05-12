20:54, 12 мая 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

Зарина Дзагоева
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российская туристка поехала в Грузию на машине с молодым человеком и описала водителей на «Приорах» на границе фразой «они бессмертные». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички, люди за рулем автомобилей Lada Priora обгоняли другие машины, в том числе фуры, выезжали на встречную полосу или мчались по серпантину, не снижая скорость. «Они просто абсолютно бесстрашные и бессмертные (...) Просто чуть ли не в лобовое стекло встречным автомобилям ехали. Выглядит это, конечно, безумно и дико», — добавила она.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Грузией и Россией потребовали прекратить в Евросоюзе. Брюссель призвал Тбилиси присоединиться к европейским санкциям против Москвы.

