Звезда «Терминатора» пожалела о съемках в фильме

Актриса Эмилия Кларк заявила, что фильм «Терминатор: Генезис» не стоило снимать

Британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. Об этом она рассказала в интервью Variety.

После участия в сериале «Игра престолов» Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал «Секретное вторжение» от Marvel, фильмы «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и «Терминатор: Генезис». По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.

«Думаю, никому не понравился сериал "Секретное вторжение", простите! "Звездные войны" никому не понравились. "Терминатор" не стоило снимать. Я пришла в уже существующие франшизы, они не сработали, в этом нет ничего личного», — призналась Кларк.

Актриса добавила, что ряд неудач научил ее чаще отказываться от предложений. В итоге она осознала, что идеальных ролей не существует, поэтому теперь соглашается только на те проекты, работа над которыми принесет ей удовольствие.

Ранее сообщалось, что Кларк выучила реплики на русском языке ради съемок в сериале «Пони». По сюжету шоу, две секретарши посольства США в Москве получают некое задание от ЦРУ. События происходят в 1977 году.