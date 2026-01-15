Реклама

Культура
22:03, 15 января 2026Культура

Звезда «Игры престолов» заговорила по-русски

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выучила реплики на русском для новой роли
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», выучила реплики на русском языке ради съемок в сериале «Пони». Тизер был опубликован в аккаунте стриминг-сервиса Peacock в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В сцене героиня Кларк произносит ругательства в адрес уличной продавщицы яиц. Ее партнерша по сцене (в исполнении Хейли Лу Ричардсон) подсказывает матерную реплику на английском языке, которую та должна перевести на русский.

«Сука, дай сюда эти чертовы яйца», — произносит Эмилия с акцентом.

По сюжету шоу, две секретарши посольства США в Москве получают некое задание от ЦРУ. События происходят в 1977 году.

Ранее американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, заявил, что гордится быть русским. По словам актера, единство и готовность оказывать поддержку друг другу являются главными достоинствами россиян.

