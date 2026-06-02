Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 2 июня 2026Экономика

Инфляция набрала обороты в трех крупнейших странах — членах Евросоюза

Bloomberg: Инфляция в еврозоне впервые за более чем 2,5 года превысила 3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Впервые за более чем 2,5 года инфляция в еврозоне превысила три процента. Эти данные Евростата процитировало Bloomberg.

Такая динамика укрепила уверенность некоторых аналитиков в том, что Европейский центральный банк повысит ставку. В мае потребительские цены в еврозоне увеличились на 3,2 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В апреле данный показатель составлял три процента. Базовая инфляция, исключающая такие товары, как продукты питания и энергоносители, ускорилась до 2,5 процента. Рост цен в сфере услуг оценили в 3,5 процента.

Отмечается, что инфляция набирает обороты в трех крупнейших странах — членах блока. Из-за войны вызвавшей резкий рост цен на энергоносители, майские показатели во Франции, Италии и Испании выросли до 2,8, 3,3 и 3,6 процента.

В апреле 2026 года страной Европейского союза с самой высокой инфляцией оказалась Румыния, где соответствующий показатель дошел до 10,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины предложил три шага в ответ на массированный удар России

    В Кремле раскрыли детали ударов по Киеву

    Иностранная фигуристка отдала подаренный на Олимпиаде смартфон российскому музею

    Карл III пожелал встретиться с детьми принца Гарри при одном условии

    ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации в российском регионе

    Полковник раскрыл принцип действия «стены дронов»

    Женщина списывала дискомфорт в груди на беременность и оказалась неизлечимо больна

    Инфляция набрала обороты в трех крупнейших странах — членах Евросоюза

    Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста

    Пашинян дал обещание фермерам Армении после ограничений от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok