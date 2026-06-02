Инфляция набрала обороты в трех крупнейших странах — членах Евросоюза

Bloomberg: Инфляция в еврозоне впервые за более чем 2,5 года превысила 3 процента

Впервые за более чем 2,5 года инфляция в еврозоне превысила три процента. Эти данные Евростата процитировало Bloomberg.

Такая динамика укрепила уверенность некоторых аналитиков в том, что Европейский центральный банк повысит ставку. В мае потребительские цены в еврозоне увеличились на 3,2 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В апреле данный показатель составлял три процента. Базовая инфляция, исключающая такие товары, как продукты питания и энергоносители, ускорилась до 2,5 процента. Рост цен в сфере услуг оценили в 3,5 процента.

Отмечается, что инфляция набирает обороты в трех крупнейших странах — членах блока. Из-за войны вызвавшей резкий рост цен на энергоносители, майские показатели во Франции, Италии и Испании выросли до 2,8, 3,3 и 3,6 процента.

В апреле 2026 года страной Европейского союза с самой высокой инфляцией оказалась Румыния, где соответствующий показатель дошел до 10,7 процента.