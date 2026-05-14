Названа страна Евросоюза с самой высокой инфляцией

HotNews: Инфляция в Румынии выросла почти до 11 процентов

В апреле 2026 года инфляция в Румынии достигла 10,7 процента. Об этом со ссылкой на Национальный институт статистики этой страны Европейского союза сообщил портал HotNews.

Самый большой рост цен (13,04 процента) зафиксировали в сфере услуг. Цены на непродовольственные товары выросли на 12,02 процента, а на продукты питания — на 7,39 процента. Из последней категории особенно сильно (на 21,76 процента) подорожал кофе. На второй позиции оказались куриные яйца (плюс 14,78 процента). Стоимость говядины выросла на 12,24 процента.

Тарифы на электроэнергию выросли на 54,18 процента.

Как отметил канал Antena3, в итоге Румыния оказалась лидером Европейского союза по росту цен.

В конце апреля сообщалось, что еврозона столкнулась с трехпроцентным скачком инфляции, главной причиной которого стало подорожание энергоносителей.