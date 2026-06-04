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03:26, 4 июня 2026Мир

Названо препятствие для Украины на пути вступления в ЕС

TEC: Польша может стать новым препятствием для Украины на пути вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Польша может стать новым препятствием для Украины на пути вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет The European Conservative (TEC).

«Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой повышает вероятность того, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины к членству [В ЕС]», — говорится в материале.

По данным издания, если курс политики Польши сместится в сторону усиления конфронтации из-за нерешенных вопросов, связанных с чествованием боевиков УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), то Киев могут ожидать еще большие проблемы.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА».

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