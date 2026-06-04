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03:32, 4 июня 2026Из жизни

Таинственный взрыв в небе напугал американцев

В США взрыв метеора напугал жителей Новой Англии
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Independent

В США жителей Новой Англии напугал таинственный взрыв в небе. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел днем в субботу, 30 мая. В полицию штата Массачусетс стали поступать многочисленные звонки от жителей, которые уверяли, что слышали звук мощного взрыва, донесшийся с неба. Некоторые американцы утверждали, что взрывная волна была настолько сильной, что сотрясла стены их домов.

Начальник полиции города Рентем заявил, что громкий звук был слышен не только в Массачусетсе, но и в соседних штатах. Метеорологи заявили, что, скорее всего, жителей Новой Англии напугал метеор, который вошел в земную атмосферу и взорвался. Пока неясно, сгорел ли космический объект полностью или его части упали на землю.

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