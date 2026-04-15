Огненный шар необычного цвета пронесся над одной страной

Над Великобританией пронесся необычный зеленый метеор

Над Великобританией пронесся огромный огненный шар зеленого цвета. Видео астрономического явления публикует Daily Mail.

Крупный метеор попал на записи камер видеонаблюдения по всей стране. Из-за необычного цвета многие британцы даже приняли космический объект за фейерверк. «Я его видел. Он был огромный и ярко-зеленый. Сначала я подумал, что это фейерверк. Казалось, что он совсем близко», — написал в соцсети один из очевидцев.

Другой пользователь пошутил, что метеор был местью пришельцев за недавний облет Луны миссией «Артемида-2». В NASA пояснили, что, несмотря на кажущиеся большие размеры метеора, он не представлял угрозы для людей и разрушился в воздухе.

Ранее сообщалось, что в небе над Австралией появились загадочные огни и напугали жителей. Изучившие видеозапись таинственного явления ученые заявили, что, скорее всего, австралийцы наблюдали последствия запуска ракеты «Ариан-6» с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке.