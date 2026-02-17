Реклама

02:00, 17 февраля 2026Из жизни

Загадочные огни в небе напугали жителей одной страны

Загадочные закручивающиеся лучи света в небе напугали жителей Австралии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nadav Garb / Shutterstock / Fotodom

В небе над Австралией появились загадочные огни и напугали жителей юга страны. Об этом пишет UPI.

Люди из штата Южная Австралия наблюдали странное явление вечером 13 февраля. Высоко в небе появились яркие лучи света, которые закручивались вокруг единого центра. В социальных сетях сразу же начали распространяться слухи, что это инопланетный корабль или самолет-шпион.

Однако изучившие видеозапись таинственного явления ученые заявили, что, скорее всего, австралийцы наблюдали последствия запуска ракеты «Ариан-6» с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке. Ракета, которая вывела на орбиту 32 спутника компании Amazon, стартовала за три часа до того, как жители Австралии увидели в небе закручивающиеся лучи света.

Ранее на Тайване удалось снять зеленый огненный шар, который взорвался над центральным горным хребтом острова. Космический объект попал в объектив камеры над горами в округе Тайдун.

