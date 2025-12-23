Реклама

00:31, 23 декабря 2025

Зеленый огненный шар взорвался над горами и попал на видео

Редкий зеленый метеор сняли на видео на Тайване
Никита Савин
Никита Савин

На Тайване удалось снять зеленый огненный шар, который взорвался над центральным горным хребтом острова. Видео публикует What's The Jam.

Космический объект попал в объектив камеры 16 декабря над горами в округе Тайдун. Директор Департамента транспорта и туризма округа Пу Мин-чэн рассказал, что камеры сняли болид — так называют метеоры, яркость которых превышает яркость Венеры на ночном небе. По словам чиновника, болиды ярче обычных метеоров, поэтому видны даже днем.

Болид, пролетевший над Тайванем, светился зеленым из-за своего химического состава. Обычно яркий зеленый цвет болидам придает большое количества магния или никеля. Мин-чэн отметил, что болид, упавший 16 декабря, был довольно редким, так как обычно их видно только в ясные ночи. Однако на этот раз было видно, как космический объект осветил плотные облака.

Жители региона сообщили, что небо ночью действительно осветилось сильной зеленой вспышкой, но никто не мог понять, что именно произошло.

Ранее в Великобритании зеленый огненный шар пронесся над городом Ноттингем. Редкое астрономическое явление снял на камеру мобильного телефона инженер-программист Николас Шэнкс.

