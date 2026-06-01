Премьер Армении Пашинян поблагодарил Путина
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с Днем рождения и за взвешенные позиции Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики.

«Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за взвешенные позиции, дружественный тон, а также за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки дня. Они также договорились продолжить обсуждения в формате встречи при ближайшем удобном случае.

Ранее Пашинян заявил, что Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлению в Европейский союз. Политик отметил, что сейчас выбор между объединениями остается нелогичным, так как пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС.

