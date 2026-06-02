12:35, 2 июня 2026РоссияЭксклюзив

Полковник раскрыл принцип действия «стены дронов»

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При реализации проекта «стена дронов» запуск должен производиться по такой очередности, чтобы перегружать основные средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Командующий украинским подразделением беспилотных летательных систем Егор Соболев ранее заявил, что проект «стена дронов» уже реализуется обеими сторонами. Он аргументирует свои слова тем, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) быстро ликвидируются дронами-перехватчиками.

«Это производство миллиона дронов. Дроны должны быть эшелонированы по высотам и по дальности. Запуск должен производиться по такой очередности, чтобы перегружать основные силы и средства ПВО, основные ударные дроны потом идут на прорыв системы ПВО и наносят удары по объектам», — объяснил Матвийчук.

Считается, что количество запусков в пределах 2,5-3 тысяч — это и есть «стена дронов», которые могут полностью прорвать противовоздушную оборону, подчеркнул полковник.

«До недавнего времени мы лидировали в запуске беспилотных летательных систем. Сейчас с помощью Европы Украина нас начинает догонять. Ну, собственно говоря, эти параметры постоянно меняются. Но основной принцип «стены дронов» — это нанесение ударов на максимальной дальности и с максимальным количеством», — отметил Матвийчук.

В ноябре 2025 года западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Она представляет собой рой FPV-дронов, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ и поражать обнаруженные угрозы.

