12 мая 2026

В ЕС потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Авиасообщение между Грузией и Россией потребовали прекратить в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Брюссель требует от Тбилиси присоединиться к европейским санкциям против Москвы, ввести энергетическое эмбарго и прекратить транспортное сообщение. «Ясно, чем это обернулось бы для грузинской экономики. Но еэсовцев это не заботит. Главное для них — навредить России, пусть и за счет интересов Грузии», — заключил Калугин.

В конце апреля стало известно, что россияне бросились скупать дорогие туры в Грузию. Отмечалось также, что соотечественники расширили географию путешествий и вместо Тбилиси и Батуми начали ездить в Сванетию, Рачу и Джавахети.

