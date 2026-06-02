Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 2 июня 2026Экономика

ЦБ поднял курс доллара

Центробанк повысил официальный курс доллара до 72,55 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Центральный банк России (ЦБ РФ) поднял официальный курс доллара на среду, 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты за сутки изменился почти на рубль. Стоимость доллара выросла с 71,55 до 72,55 рубля.

Евро, днем ранее резко подорожавший, ослабил свои позиции. Курс валюты скорректировали с 86,25 до 84,6 рубля.

Вырос в цене также и китайский юань. Центробанк изменил стоимость валюты с 10,57 до 10,73 рубля.

Участники рынка ждут, что грядущим летом расклад сил в валютной паре рубль/доллар начнет постепенно изменяться не в пользу российской валюты. Ослабление доллара до 71 рубля, которое было зафиксировано в конце мая, скорее всего, окажется пиковым, сходятся во мнении аналитики.

Как предположил ранее член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода, ситуация на рынке будет зависеть от объемов валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также динамики восстановления российского импорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok