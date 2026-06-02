19:09, 2 июня 2026

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о приоритетных целях для российских ударов

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ракетостроительные заводы Украины будут уничтожены, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о приоритетных целях для российских ударов.

«При помощи западных партнеров они пытаются настроить массовое производство ракет. Но я думаю, что уже примерно понятно, где это находится и будет находиться, и нашими ракетами это будет уничтожено. Зря стараются. Эти заводы будут уничтожены», — заявил Колесник.

Это больше пустить пыль в глаза своим западным покровителям, чтобы они дали больше денег. Скажем так, показать, что они еще готовы воевать с Россией. В связи с этим же и идут разговоры о понижении мобилизационного возраста. Это все звенья одной цепи, чтобы на то же ракетостроение выманить средства

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский заявил, что ракетостроительные компании Украины будут приоритетом для российских ударов. Он также добавил, что страна обладает способностью массово производить собственные ракеты и системы противовоздушной защиты.

В ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

