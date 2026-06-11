Депутат от «Возрождения» Ивелин Пырванов: Болгария продолжит поставлять оружие Украине

Болгария продолжит поставлять оружие Украине, но не на безвозмездной основе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Народного собрания Болгарии от партии «Возрождение» Ивелин Пырванов.

9 июня министр обороны Димитр Стоянов заявил, что Болгария планирует остановить поставки оружия Киеву. «Украине нужно больше людей, а не больше оружия. Мы не планируем поставлять украинской армии больше оружия», — заявил он.

Я задал вчера вечером задал вопрос министру обороны в парламентарной комиссии. (...) Все стало понятно. Министр говорил про прекращение безвозмездной поставки вооружения, но не про отказ от продажи вооружения и оборудования Украине Ивелин Пырванов депутат Народного собрания Болгарии от партии «Возрождение»

Почему Болгария пошла на такой шаг?

Димитр Стоянов объяснил свои слова тем, что конфликт на Украине не решится на поле боя, отметив ключевую роль Европейского союза (ЕС) в этом процессе. «Пришло время сесть за стол переговоров, пришло время искать справедливый мир, который будет определен обеими сторонами», — пояснил он.

Ранее на то, что правительство готово приостановить выделение военной помощи Украине, намекнул новый премьер-министр Румен Радев.

В условиях новой обстановки в сфере безопасности мы должны быть очень осторожными, особенно когда речь идет о военной и финансовой поддержке со стороны Болгарии Румен Радев премьер-министр Болгарии

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

При этом он рассказал о проблемах с бюджетом: «Нам еще предстоит учитывать огромные проблемы, стоящие перед болгарским бюджетом, но это те вопросы, в которых, могу сказать вам прямо сейчас, Болгария заинтересована».

Приоритетом для нового правительства Болгарии он назвал гарантию безопасности для граждан страны.

Только после этого мы сможем думать о выделении средств на эти цели Румен Радев премьер-министр Болгарии

Как на эти заявления отреагировали в Болгарии?

Депутат от партии «Возрождение» Ивелин Пырванов в беседе с «Лентой.ру» назвал слова Димитра Стоянова «лицемерным поведением», поскольку в итоге Болгария будет поставлять оружие Украине через третьи страны.

Депутат также заявил о противодействии политике нового правительства в оборонной сфере. «Заявление нашей партии было направлено на разоблачение лицемерного поведения правительства», — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что его политсила внесла четыре законопроекта в парламент, которые касаются:

запрета реэкспорта военной продукции и двойного назначения Украине;

запрета на продажу военной продукции и продукции двойного назначения Украине;

наложение вето со стороны Болгарии на 21-й пакет санкций против России;

приостановки военной помощи Украине со стороны Болгарии.

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

В тексте одного из законопроектов, который представитель «Возрождения» предоставил «Ленте.ру», среди аргументов указаны уже имеющиеся решения правительства, позволяющие «открыть двери для оказания военной помощи Украине».

Считаем правильным отменить уже принятые на прошлых народных собраниях решения, [благодаря] которым открываются двери для оказания военной помощи Украине партия «Возрождение» законопроект о приостановке предоставления Украине военной помощи со стороны Болгарии

Один из законопроектов также касается реэкспорта оружия на Украину. Именно этим способом, отмечает Пырванов, власти могут обойти прямую поставку вооружения Киеву. В пример депутат привел схожую риторику властей Болгарии в 2022 году.

Можно вспомнить заявления заместителя премьер-министра Корнелии Ниновой четыре года назад. Она тогда сказала: «Ни одного патрона для Украины». И потом начали продажи боеприпасов всех калибров третьим странам (Польша, Румыния, Чехия). Тогда они реэкспортировали снаряды, мины, патроны Ивелин Пырванов депутат Народного собрания Болгарии от партии «Возрождение»

«Конечно, большинство болгарского парламента не допустит их [законопроекты]», — резюмировал депутат.

Заявления оппозиции правительство Болгарии никак не комментировало.

Как на заявления о прекращении поставок отреагировали в России?

10 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсетях, что у Болгарии есть возможность реабилитироваться в глазах России благодаря этому решению.