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05:39, 10 июня 2026Мир

Ульянов назвал Болгарии способ реабилитироваться в глазах России

Постпред Ульянов: Болгария реабилитируется, отказываясь от поставок оружия Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ognev Teofilovski / Reuters

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X заявил, что у Болгарии есть возможность реабилитироваться в глазах России.

Для этого, по его словам, Софии необходимо прекратить военные поставки Украине. «Болгария реабилитируется в глазах россиян. Это хорошо», — написал дипломат.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

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