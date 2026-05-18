Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

Премьер Болгарии Радев призвал к переговорам Европы с Россией

Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Болгарии Румен Радев по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

«Пришло время для дипломатии, потому что война истощает все поддерживающие и участвующие стороны. Важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Радев считается пророссийским политиком.