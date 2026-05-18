Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 18 мая 2026Мир

Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

Премьер Болгарии Радев призвал к переговорам Европы с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Болгарии Румен Радев по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

«Пришло время для дипломатии, потому что война истощает все поддерживающие и участвующие стороны. Важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Радев считается пророссийским политиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Умер актер из «Звездных войн»

    В Европе столкнулись с мешающей переговорам с Россией проблемой

    Премьер Венгрии поставил условие для вступления Украины в ЕС

    Названо неожиданное последствие жары

    Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

    Меркель предостерегла европейских лидеров насчет Путина

    Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

    Названы любимые интерьерные стили россиян

    Возможное решение Банка России по поводу стейблкоинов в рублях объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok