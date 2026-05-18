Назван способ легче перенести жару

Онищенко: Перенести жару поможет соблюдение режима питья

Перенести аномальную жару поможет соблюдение режима питья и правильный рацион. Способы помочь организму при высоких температурах назвал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам специалиста, в жару следует употреблять как можно меньше жирной пищи, придерживаться режима дня, характерного для южных стран, и устраивать перерыв в работе в пик зноя. Кроме того, следует носить светлую, свободную одежду и не забывать о головном уборе. Онищенко также напомнил о том, что открытые поверхности тела быстро отдают влагу.

Ранее россиянам напомнили о возможности перейти на удаленную работу во время аномальной жары. Высокие температуры позволяют работодателям оформить удаленку в упрощенном режиме.